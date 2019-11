Charla en el Ateneo Santa Cecilia por el Mes de la Música

Con motivo del Mes de la Música que celebra el Ateneo Santa Cecilia, y dentro del ciclo "As músicas do 60", se celebra hoy en la sede de la asociación la charla-coloquio-audición de la música de The Beatles, comentada por Xulio Pardellas y modera Xoana Vilas. El viernes, día 29, tendrá su continuidad con la música de Víctor Jara y José Afonso. El viernes, día 22, en el instituto Illa de Tambo se celebrará un concierto de Velpister y Galansky, dúo formado por el pianista Peter Jensen y el saxofonista Alejandro Galansky.