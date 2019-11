Absuelven al que fue responsable del club Peinador y evitan su cierre

La Audiencia Provincial de Pontevedra descarta el cierre del club Peinador en Mos por espacio de cinco años como solicitaba la Fiscalía. El juicio contra uno de los anteriores responsables del complejo hotelero, en el que según los policías nacionales que declararon el juicio se ejercía el alterne y la prostitución, se salda con su absolución, así como de la propia empresa Josmifran, que aparecía como responsable civil subsidiaria.

La Audiencia Provincial considera que no hay un delito contra los derechos de los trabajadores como sostenía el fiscal por que no se demostró que al menos un 50% de los trabajadores de esta empresa no estuvieran dados de alta en la Seguridad Social, que es un requisito imprescindible para que se dé el ilícito penal.