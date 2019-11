La Plataforma PO-308 cuelga carteles solicitando el paso de peatones de Chancelas

La Plataforma PO-308 vuelve a visibilizar la necesidad de un paso de peatones en Chancelas. Ayer colgaron seis carteles en la PO-308, en la zona tres en cada dirección para hacer un llamamiento no solo a la Xunta sino también a los vehículos que pasan por allí "para que sepan que es una zona peligrosa donde deben reducir la velocidad ya que la Xunta tampoco cambia las señales de límite de velocidad, hay que ser un poco cívicos y que sepan que por ahí cruza gente a diario", aclaran.

Desde la plataforma recuerdan que en un espacio de 200 metros han muerto cinco personas y se han dado múltiples accidentes. Por ello los vecinos no quieren esperar a que la Xunta de Galicia finalice las obras de la carretera. "Creemos que las obras comenzarán para principios de 2020 y durarán más de un año. Nosotros no tenemos por qué estar esperando tanto tiempo por un paso de peatones". "No queremos que conciban el paso de peatones dentro de esa obra porque ni siquiera sabemos por donde va a empezar. Sabemos que harán un paso de peatones, pero no cuando y lo pedimos ya. No dentro de dos años. Nosotros no tenemos por qué jugarnos la vida diariamente", reclama la portavoz de la plataforma.

Por todo ello anuncian que si la situación continúa así harán una manifestación en las próximas semanas, con la intención de cortar la carretera en el punto donde reclaman ese paso de peatones.

Apoyo del Concello

La plataforma espera el apoyo del Concello como lo tuvo en la marcha del pasado mes de julio, pero reclaman una implicación mayor. "Nos gustaría que se involucrasen un poco más. Creo que nosotros estamos haciendo su trabajo y que no se molestan por andar con sus vecinos, aunque si que nos atiendan", explicaban.

Además reclaman pasos de peatones en más puntos del municipio y reivindican la necesidad de un vial alternativo.

"Mucha gente se queja de que los pasos de peatones harán que haya más retenciones, pero qué está por encima la seguridad o llegar a tiempo al trabajo", sentencian.