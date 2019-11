La corporación de Cuntis al unísono insiste en alertar del "colapso" del centro de salud

Los tres grupos de la corporación municipal de Cuntis (PSOE, PP y Veciñanza) emitieron ayer un comunicado conjunto en el que vuelven a criticar al Sergas y a la EOXI de Pontevedra y O Salnés por la atención sanitaria que se presta en el centro de salud.

Las tres fuerzas políticas se posicionan después de que el pasado lunes los portavoces de PP, PSOE y Veciñanza se reunieran para hacer seguimiento de la situación de la prestación sanitaria en el ambulatorio cuntiense, después de la reunión mantenida la semana pasad acon el gerente del área sanitaria.

Los tres partidos se muestran dispuestos a "mantener el compromiso de luchar por una atención sanitaria digna y completa" para este municipio y lamentaron las manifestaciones del Sergas en las que se afirma que los tres portavoces municipales ofrecieron información "sesgada y parcial" al respecto de la reunión mantenida con el gerente de la EOXI.

Según aclaran, la información ofrecida por el Sergas se refiere a una serie de aspectos que "no eran objeto del problema que motivaba la reunión" y que se centra básicamente "en la ausencia de facultativos para prestar el servicio sanitario en condiciones aceptables en Cuntis". PSOE, PP y Veciñanza valoran positivamente los anuncios de inversiones realizado por la EOXI pero insisten en que "ninguno de ellos representa un compromiso concreto con el centro de salud de Cuntis y no pueden servir, bajo ningún concepto, para desviar la atención sobre el colapso y las exageradas listas de espera que sufre la atención primaria" en este municipio.Por lo tanto, creen que la acusación de información "sesgada" no tiene cabida "ya que ese no era el motivo de la reunión".

"Un parche"

Los tres grupos políticos también quieren incidir en el hecho de que la sustitución de un facultativo durante 4 horas semanales (según los portavoces, la única solución aportada hasta el momento), "no es más que un parche insuficiente que no resuelve el problema". Insisten en que los tres grupos, pese a sus diferencias políticas, "están plenamente concienciados" y tienen un gran consenso en este asunto: "La EOXI tiene una altísima responsabilidad con la población de Cuntis y es nuestra función alertar antes de que podamos tener que lamentar consecuencias graves" insistiendo al Sergas para que solvente estas carencias ante de la llegada del pico de la gripe en diciembre.

También insisten en pedir una reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para "trasladarle en primera persona las particularidades del colapso sanitario en el Concello de Cuntis", algo que lo que llevan "varios años insistiendo".