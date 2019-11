Os galegos, pioneiros do mar

'Inventio Mundi. Galicia nas viaxes transoceánicas Séculos XV-XVII' é o título da mostra que pode contemplarse dende onte no Museo de Pontevedra, Edificio Sarmiento. Producida polo Consello da Cultura Galega (CCG) baixo o comisariado de Ofelia Rey Castelao, a exposición propón un percorrido pola Galicia navegante e conmemora o quinto centenario da saída da expedición Magalhães-Elcano que completaría a primeira circunnavegación do planeta.

A mostra poderá visitarse no Edificio Sarmiento en Pontevedra ata o vindeiro 14 de xaneiro e ten un dobre obxectivo segundo a presidenta do CCG Rosario Álvarez: "traer á memoria unha parte importante da historia de Galicia e homenaxear aos esforzados navegantes galegos que abriron os camiños do mar, atopasen ou non gloria na empresa".

O director do Museo Xosé Manuel Rey, afirmou que "non resulta accidental" que sexa o Museo de Pontevedra o lugar de inicio da mostra xa que "poucas cidades terán un pasado tan estreitamente vinculado co mar e darían á historia tantos navegantes; e poucos museos terán aos mariños e navegantes tan presentes nas súas coleccións".