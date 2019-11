"Me recetaron pastillas que cuestan 55 euros al mes y no entiendo cómo no están financiadas"

-¿Qué tratamiento le indicaron una vez realizada la intervención?

-Me recetaron una medicación específica para endometriosis que me cuesta 55 euros al mes y no puedo entender cómo no está financianda. Habiendo tantos casos, me parece increíble, y yo dentro de lo que cabe me lo puedo permitir, pero cuántas mujeres no podrán... En mi caso concreto la pastilla es específica para una hormona, no es un anticonceptivo exactamente, por lo que tiene menos efectos adversos. Recuerdo que el primer mes estaba fatal, con mucha angustia, llorando, y ahora mismo la medicación me quita las reglas, de forma que no crece el tejido y la enfermedad no avanza. Ahora soy feliz cuando pienso en que no me va a venir la regla, porque de verdad que era una angustia horrible.

-¿Qué supuso para usted la asociación querENDO?

-En cuanto me diagnosticaron endometriosis quise por formar parte de la asociación a nivel informativo y para divulgar también que esta enfermedad existe, porque creo que es necesario que se conozcan casos como el mío y como el de las mujeres que hay en la asociación. Mi entorno ya sabe que tengo endometriosis y muchos amigos me llaman para preguntarme sobre la enfermedad, cómo actuar, y yo los derivo a la asociación, que realmente está haciendo un esfuerzo muy importante y esto se tiene que apoyar.