QuerENDO demanda diagnósticos eficaces y formación específica para los profesionales

Entre las principales reivindicaciones de la asociación querENDO a la Consellería de Sanidade y al Sergas destacan la demanda de diagnósticos eficaces, formación específica para los facultativos e información divulgativa para la población, así como la creación de una unidad multidisciplinar que pueda abordar a esta enfermedad desde todas las especialidades implicadas en su tratamiento.

La presidenta de querENDO, Cristina Fernández explica que "los tratamientos que hay no son específicos para la endometriosis, y aunque en algunos casos pueden controlarla un poco, no son específicos. De todas formas, antes de tratamientos, lo que queremos nosotras son diagnósticos eficaces y que reconozcan nuestra enfermedad. No es lo mismo llamar al jefe y decirle que no puedes ir a trabajar porque te duele barriga por la regla, que decirle: estoy diagnosticada de endometriosis y me tengo que quedar en casa".

Con respecto a la formación de los profesionales médicos, la responsable del colectivo comenta que "existen la creencia popular de que los dolores de la regla son normales, cuando no es así. Cuando la regla duele hay que ir al médico y, una vez allí, lo que no pueden hacer es darte antiinflamatorios sin más, porque se enmascara la enfermedad. Así, lo que se provoca es que no se diagnostique a tiempo. Si existen sangrados abundantes y dolores fuertes, con una ecografía, sabiendo lo que buscas se encuentra. Pero en la mayoría de los casos, desde Atención Primaria recetan ibuprofeno, y si te sigue doliendo te dan la píldora, y eso no puede ser".

En cuanto a la demanda de unidades multidisciplinares para el abordaje de la endometriosis en la sanidad pública, la presidenta de querENDO argumenta que "muchas mujeres no son capaces de gestionar todo lo que se viene encima, pues en un grado cuatro los implantes pueden estar en riñones, intestino, vejiga... , y en estos casos es fundamental para la paciente que haya un ginecólogo, un fisio, un psicólogo, un nefrólogo o cualquier profesional cuya especialidad esté relacionada con la enfermedad".