Un sector en el que cada vez hay más intrusismo

Los que llevan años trabajando en el sector, cuando aún no se conocía el término, se quejan de que "ahora cualquiera es wedding planner" y apuntan que la formación que se ofrece no está bien enfocada. "Tenemos gente de prácticas que viene de ciclos donde apenas le enseñan protocolo, algo que ya no es tan importante. En las bodas de hoy en día. Hay demasiada oferta y cualquiera se apunta sin tener estudios o experiencia previa", señalan desde El mono con sombrero.

El aumento de la demanda ha hecho que el sector sea más atractivo. En este sentido para Me voy de boda la experiencia es un grado "desde 2015 el sector se ha vuelto más complicado. Parece que todo el mundo que organiza una boda se mete a wedding planner, todo el mundo sabe decorar bodas".

Por ello se quejan del intrusismo y señalan que llevan muchos años y bodas a sus espaldas así como viajes para ver inspiración y conocer a otros profesionales del sector para crear contactos. Un factor que, dicen, se ve en el resultado de sus trabajos.