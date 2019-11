"Mulleres do silencio", un recorrido por el talento de las artistas gallegas del siglo XX

Inauguración de la exposición "Mulleres do silencio" con obras de las artistas gallegas. // José Lores

Inauguración de la exposición "Mulleres do silencio" con obras de las artistas gallegas. // José Lores

Coincidiendo con las actividades programadas por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunció esta mañana que próximamente presentarán "Mulleres do silencio", un catálogo que acaba de editar la institución provincial que realiza un recorrido histórico por las principales mujeres artistas gallegas del siglo XX.

Esta propuesta, que recoge la exposición realizada en el año 2016 en el Museo Marco de Vigo que llevaba el mismo título, tiene como principal objetivo poner en valor a todas las mujeres que destacaron por su talento y creatividad en el ámbito del arte. Así, la Diputación ya dispone de 1.000 ejemplares que pretende difundir entre los centros educativos y la población general.

Según señaló Carmela Silva, "queremos que el talento femenino llegue a todas las casas de la provincia", por lo que el Gobierno provincial ya baraja una reedición del libro "Mulleres do silencio".

El catálogo, que será presentado en Pontevedra el próximo 13 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el Palacete das Mendoza, recoge las obras de las artistas Maruxa Mallo, Xulia Minguillón, María Victoria de la Fuente, Elena Fernández Gago, Fina Mantiñán, Beatriz Rey, Mercedes Ruibal, Elena Colmeiro, María Xosé Díaz, María Antonia Dans, Menchu Lamas, Berta Cáccamo, Pamen Pereira, Ángela de la Cruz, Almudena Fernández Fariña, Mónica Alonso, Rosalía Pazo, Soledad Pedalta y Tatiana Medal.

En su intervención, la promotora de la iniciativa, Rosario Sarmiento, destacó que la publicación de este catálogo es muy relevante, porque al igual que la exposición en su momento, en la que se abordaba la desigualdad existente entre los hombres y las mujeres artistas, siendo la tónica la invisibilización del talento femenino, "el hecho de no tener un catálogo acusaba todavía más esa invisibilización, ya que detrás de cada exposición existe un trabajo de investigación, y si no existe ese libro, parece que la muestra desaparece".

Según explicó Sarmiento, esta recoge "perfectamente" el espíritu de la muestra, un recorrido por las mujeres artistas gallegas del siglo XX, desde las pioneras Maruxa Mallo y Xulia Minguillón hasta las artistas que se forman por primera vez en Galicia en la facultad de Belas Artes de Pontevedra.

Rosario Sarmiento hizo especial incidencia en el ámbito de la formación, y es que durante años la mujer, por el mero hecho de ser mujer, no tuvo acceso a la Universidad y las que sí lo tuvieron, no disponían del mismo plan formativo que sus compañeros varones. En este sentido, Sarmiento apuntó que en el mundo del arte, por ejemplo, "las mujeres no podían participar en las clases de desnudo, de dibujo natural y de las anatomías, algo que provocaba que ellas estuvieran abocadas a trabajar en un género determinado y encasillado. La invisibilidad ya estaba enmarcada en la formación". Hoy, mientras que las mujeres son el 70% del alumnado en la carrera, en el mundo profesional tan solo tienen cabida en un 30% de los espacios dedicados al arte.