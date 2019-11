Trabajadores de Ence protestan en Madrid contra el posible "cierre político" de la fábrica

En su manifiesto, el comité de empresa considera que la situación de inseguridad jurídica que vive Ence actualmente viene provocada "porque a la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, y el teniente de alcalde del ayuntamiento de Pontevedra, Agustín Fernández, Pedro Sánchez les debe favores a estos señores por la necesidad de su apoyo para liderar el partido y, no nos olvidemos, que conjuntamente a estos políticos se les une el alcalde de Pontevedra, el señor Lores, con sus socios de la APDR y el BNG", explicó. Cabe recordar que la Abogacía del Estado se allanó y se sumó a las tesis de APDR, Concello de Pontevedra y Greenpeace en sus recursos contra la prórroga concedida a Ence. El comité pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se desentienda, no mire al otro lado, el sector industrial gallego y del norte de España se muere y usted no hace nada". "Galicia está perdiendo la mayor parte de empresas industriales punteras, Alcoa, Endesa As Pontes, el sector naval, y usted no hace nada", dicen