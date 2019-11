Los accidentes en la calle Padre Avelino de Campelo obligan a limitar el aparcamiento

Tras el tercer accidente de tráfico que sucede en la calle Padre Avelino de Campelo desde octubre de 2017, el Concello de Poio se plantea las medidas a tomar para frenar el problema que tiene la vía.

El alcalde Luciano Sobral anuncia que se limitará el aparcamiento a un único lado de la carretera y no a ambos, como ocurre actualmente. Los vecinos de la zona se quejan de este problema en la calle de doble dirección y Sobral reconoce que este modelo de aparcamiento no deja el espacio suficiente para ambas direcciones y, además, resta visibilidad en algunos puntos específicos.

El aparcamiento se pretende dejar al lado izquierdo de la calle, en la bajada, aparcando solo en las zonas que aseguren el espacio necesario para dos coches.

Velocidad

Además Sobral también indica que se limitará la velocidad de la calle a 20 km/h en toda la vía, ya que en algunos tramos está a permitida a 30 hm/h.

Aunque en ocasiones los vehículos sobrepasen la velocidad permitida, el alcalde recuerda que en los accidentes, el último esta misma semana, el problema no ha sido la velocidad sino "despistes momentáneos". Si todo ello no fuera suficiente el Concello plantea colocar lombos en Padre Avelino, una medida que no se había previsto en el proyecto de la obra de la calle, que fue finalizada el pasado mes de junio a cargo de la Diputación de Pontevedra.

Otra posibilidad, que el Concello barajó entonces fue la dirección única, aunque actualmente no la consideran muy viable, ya que obligaría a realizar un trayecto demasiado largo, además de que los vehículos pesados tendrían que pasar por Lourido.

Para todo ello el Concello pedirá un informe de seguridad vial a la Policía Local, tras él y estudiando estas medidas realizarán una propuesta en comisión de urbanismo. Unas medidas necesarias puesto que en 2017 murió una octogenaria tras ser arrollada por un vehículo durante seis metros, en 2018 un motorista resultaba gravemente herido al colisionar con un coche y el pasado. Por último el pasado martes atropellaban a el hijo de la octogenaria en la misma calle.