Rías Baixas exporta más vinos y solo los aranceles de EE UU empañan la campaña

Si no fuese por los aranceles que desde el pasado 18 de octubre deben abonar los productos agrícolas de la Unión Europea que entran en los Estados Unidos, la campaña de exportaciones de los vinos Rías Baixas sería "inmejorable", aseguró el presidente del Consello Regulador Juan Gil de Araujo, al hacer balance del actual ciclo. Sus vinos asumen ahora unas tasas del 25% a las exportaciones para entrar en el mercado USA, porque no tienen una graduación superior a 14 grados, en su mayor parte no son espumosos y se venden en botellas de menos de dos litros, que son los licores exentos de estos aranceles. Una medida que afecta especialmente al albariño y que Gil de Araujo ha valorado como "injusta, selectiva y desproporcionada".

En todo caso Rías Baixas seguirá exportando a Estados Unidos como principal mercado internacional, en el que lleva 16 años y en el que ha invertido seis millones de euros en promoción.

No preocupa tanto en el sector el Brexit, a pesar de que el segundo mercado de la D.O. Rías Baixas es el Reino Unido. Confían que si se llega a hacer realidad el divorcio, se mantengan unas buenas relaciones comerciales o la Unión Europea sea capaz de lograr un buen acuerdo.

Campaña

La Denominación de Origen Rías Baixas ha incrementado sus exportaciones en la actual campaña (1 de septiembre de 2018 a 30 de agosto de 2019) tanto en volumen como en valor. En el primer caso, el incremento supone un 8,9% más sobre el ciclo anterior, alcanzando ya los 7.803.035 litros vendidos en los mercados internacionales. En cuanto al valor de sus productos alcanza un aumento del 12,57%, llegando a los 43.795.371,41 euros.

El crecimiento de las ventas al exterior con respecto a la campaña anterior supone casi cinco millones de euros, con un precio medio por litro de 5,61 euros, un crecimiento de un 3,31%, desde los 5,43 euros anteriores. Hay que señalar que el precio medio de los vinos españoles es de 2,5 euros.

Los vinos de Rías Baixas se venden en su totalidad embotellados (10.404.046 botellas en esta campaña).

La tendencia es positiva también si se analizan los últimos cuatro años. Así, los datos señalan que en las últimas cuatro campañas los litros exportados han crecido un total de un 25% y el valor de los vinos ha aumentado un 36,3%.

El principal destino de los vinos de Rías Baixas por volumen es el mercado de los Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Alemania, Puerto Rico, Irlanda, Canadá, México, Holanda, Suecia, y Rusia. Este último irrumpe por primera vez en el "top ten" de Rías Baixas, con unas buenas cifras tanto en volumen, que crece un 13,54%, como en valor, con un 28,78%. Este buen comportamiento convertirá este país en uno de los focos de atención de la Denominación de Origen de cara a la campaña del próximo año 2020.

En el principal mercado extranjero (EE UU) las exportaciones suponen casi el 30% del total y el precio del producto subió el 7%.

En el segundo destino, Reino Unido, las exportaciones representan el 23,32% del total.

Setenta países

En la actualidad, los vinos de las bodegas de la D.O. Rías Baixas están presentes en más de 70 países, repartidos en los cinco continentes, según expuso el presidente del Consello Regulador, quien ayer hizo balance de la campaña acompañado por el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

Juan Gil de Araujo indicó que el Consello Regulador mantendrá su atención en diferentes mercados dentro del área europea, como Reino Unido e Irlanda, cuya tendencia es "muy positiva" y prevé un buen recorrido a medio plazo.

A ellos hay que sumar Rusia, que se está destacando como mercado potencial y que entrará en la planificación de 2020. En este país se desarrollarán acciones promocionales y seminarios formativos para introducir el gusto por este producto.

Además, las acciones comerciales iniciadas en este mismo año en países del Lejano Oriente (como los showrooms con bodegas realizados en Seúl y Singapur) tendrán continuidad en el futuro, al ser considerados por el sector como una apuesta ganadora.

Durante el pasado ejercicio 2018, este Consello Regulador había puesto en marcha diez planes promocionales específicos en diferentes mercados para apoyar la internacionalización de sus vinos en los que participan 104 bodegas.

Concretamente, se han desarrollado campañas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Japón, México, Polonia, Suiza y Canadá, que se incorporó este mismo año 2019. A estas cabe añadir acciones puntuales en otros destinos como Centroamérica, Hong Kong y Singapur, o la participación en ferias internacionales en Burdeos (Vinexpo) y Lituania (Vyno Dienos).