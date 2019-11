El PP de Pontevedra exige un cambio en la política deportiva

El concejal del PP de Pontevedra Guillermo Juncal solicitará en el próximo pleno municipal que se instalen estructuras de protección y cubiertas en todas las instalaciones deportivas al aire libre que sean de titularidad municipal, principalmente, campos de fútbol. En una rueda de prensa este jueves, el popular ha alegado que, tras varios meses de sendas reuniones con representantes de múltiples clubes deportivos, todos han alegada que Pontevedra "necesita un cambio en su política deportiva, no solo con los archiconocidos problemas con las ayudas y subvenciones a los clubes, también en el modelo de gestión de los campos municipales".

El popular ha querido matizar que el deporte local no se arregla "con quejas o con palabras", y por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular "queremos comenzar ya a dar respuesta a las deficiencias que nuestro deporte tiene, en este caso concreto, en lo referente a los campos de fútbol". El responsable del área de Deportes de los populares de Pontevedra ha mencionado que el servicio prestado por el Concello en esta materia no solo debe estar enfocado a los deportistas: "Si no también a todos los aficionados, madres padres, familiares o amigos, que diariamente acompañan y disfrutan de los logros de nuestros deportistas". Sobre las instalaciones sobre las que se debería acometer mejores, Juncal ha mencionado, entre otras, los dos de fútbol ocho de A Xunqueira, el nuevo de Xeve, A Xunqueira II y el de Monte Porreiro.

En relación a la base de esta moción, Juncal ha esgrimido dos cuestiones: una razón de "utilidad", dado que las instalaciones "quedan absolutamente inutilizadas, 4 de cada 10 días al año aproximadamente"; y una razón "económica", ya que "entendemos que lo que hay que hacer con el dinero público es buscar la eficiencia económica y no, simplemente ahorrar dinero para unas obras que no somos capaces de amortizar". Juncal ha propuesto comenzar de esta manera a cambiar un "modelo des gestión a todas luces fracasado de los anteriores gobiernos: una situación que ha condenado a los clubes deportivos a sufrir instalaciones indignas muy por debajo de los méritos deportivos de los nuestros".

En esta línea, el popular ha abogado por un sistema que busque aprovechar "al máximo los recursos públicos y no gastar el dinero en cosas que no vamos a poder luego utilizar". Por ello, ha pedido al concejal Tino Fernández elegir "de que? parte esta?": "debe elegir entre los intereses partidistas del gobierno, hacer oídos sordos a las demandas unánimes de los usuarios y contentar al BNG; o reconocer los errores anteriores, la falta absoluta de gestión del BNG, y ponerse ya a trabajar para dar solución cuanto antes a la misma". Juncal ha rematado indicando que si Fernández elige este segundo punto, "va a encontrar siempre a este grupo político con la mano tendida".