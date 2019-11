Leva oito anos deixando voar a súa imaxinación e as súas mans á hora de modelar as pezas que compoñen a súa colección. A súa última xoia ten como principal protagonista á cidade de Pontevedra, e é que a deseñadora vilagarciá Ana Miguéns vén de elaborar dúas pezas de bisutería inspiradas na que din a árbore máis fermosa de Galicia: o carballo de Santa Margarida. Un orixinal e colorido colar e uns pendentes son as xoias das que penden as follas do emblemático carballo. Ademais, non é a primeira vez que Miguéns escolle elementos da Boa Vila para as súas creacións

Conta Ana que non sabía da súa existencia. Tiña en mente a idea de crear algunha xoia...