Una vez recuperado del mal trago que estuvo a punto de arrebatarle la vida, Rafael Gómez Amoedo, el sexagenario que estuvo al borde de la muerte en un restaurante de Vilaboa, ha enviado a la Policía Nacional una carta de agradecimiento. En ella loa la "rápida actuación, por sus conocimientos y su entrega desinteresada" de los agentes que le brindaron la asistencia necesaria para evitar que falleciese ahogado en medio de una cena con un amigo.

En la misiva, el sexagenario pide que se condecore a sus ángeles de la guarda: "Merecen el mayor de los reconocimientos por una intervención memorable que es a mi parecer el mayor de los regalos que podían hacerme, la vida"

Rafael se encontraba el sábado 2 de noviembre en un establecimiento de Vilaboa cuando sufrió un severo atragantamiento con un trozo de carne. En el lugar se encontraban dos policías naciones, un policía local de Vigo y un guardia civil pontevedrés que, sin conocerse previamente, se coordinaron a la perfección y lograron arrebatar de las garras de la muerte al sexagenario.

Reproducimos la carta íntegra del sexagenario, difundida por la Dirección General de la Policía.

Estimado Señor Director General de la Policía,

Mi nombre es Rafael Gómez Amoedo y he de comunicarle que, de no haber sido por dos de sus hombres, hoy no estaría escribiendo estas líneas.

Es para mí un verdadero orgullo saber que, sin la ayuda de sus agentes, Iván Casalderrey y Elías Peón, sigo Vigo. También quiero agradecérselo a Santiago Pereira y Javier Maquieira. La ambulancia que me recibió en el restaurante así me lo dijo. De no haber sido por ellos, por su rápida actuación, por sus conocimientos y su entrega desinteresada, cérame, sería imposible que yo le contara esto.

La vida es muy corta, y puede serlo más cuando simplemente uno está con un amigo, deciden cenar y un mal trago intenta arrebatárnosla. Ya ve usted, algo tan sencillo como eso.

Todavía recuerdo ese día, 2 de noviembre, me atragango y comienza mi peor pesadilla. Solo recuerdo agobio e incacapacidad, caer al suleo, ver gente, no ver nada. Después despertarme dolorido, me costaba respirar, moverme débilmente, unos hombres, alrededor de mía, sus hombres, y un equipo médico que me dice "te han salvado, esos chicos te han salvado".

Y en este momento, cuando me veo en la obligación de pedirle a usted, que estos dos Policías Nacionales, Iván y Elías, merecen el mayor de los reconocimientos por una intervención memorable que es a mi parecer el mayor de los regalos que podían hacerme, la vida.

Sin más, me despido de usted, agradeciendo su atención y enviándole un cordial saludo.