Condenado un pontevedrés a 9 meses de cárcel por maltratar a su perro sin comer

Hay historias que merecen ser contadas, y la de Roger, un cruce de pit bull, es una de ellas.

El que fue su dueño hasta hace un año, un joven vecino del centro de Pontevedra, ha sido condenado a 9 meses de prisión y 2 años de inhabilitación especial para la tenencia de animales por maltrato animal. Además, deberá pagar los costes procesales y asumir al menos parte de los gastos de atención veterinario del animal, en grave riesgo de salud cuando fue recogido por la protectora pontevedresa y en estado de desnutrición.

Roger, como así fue bautizado el can, un perro joven, se encontraba, literalmente, "en los huesos". La intervención de Os Palleiros y el Seprona ha permitido un final feliz para la historia y que el perro disfrute ya de la vida que merecía con una nueva familia, en Santiago de Compostela.

El caso tiene su enjundia. El dueño del perro llamó hace un año a la Policía Local de Pontevedra asegurando que había encontrado a un perro en una cuneta en la parroquia de Pontesampaio en muy mal estado y que lo había llevado a su casa. Los agentes se personaron en el domicilio y confirmaron la delgadez del animal. Cuando las voluntarias de Os Palleiros fueron a recogerlo se encontraron un piso caótico y a dos perros, una perra sana y el otro, Roger, en "un estado lamentable". "Se le marcaban todos los huesos, estaba sin fuerzas y ya no contábamos con él", explica Gloria Cubas, presidenta de la protectora.

Una serie de contradicciones en los argumentos del joven llevaron a la desconfianza en Os Palleiros, "en seguida nos dimos cuenta de que era suyo". Entonces, decidieron denunciar y el Seprona "tiró de la manta" confirmando la propiedad del animal, que carecía de chip.

Ahora, un año después de su recogida, el perro está feliz con una adoptante de Santiago de Compostela, que decidió darle una oportunidad. Allí comparte casa con otros animales, incluidos gatos, con los que se lleva de maravilla "porque tiene un carácter muy bueno, es un amor de perro", en palabras de Gloria Cubas.

La presidenta de la protectora pontevedresa celebra el fallo judicial, pero insiste en que para los defensores de los animales siempre es insuficiente. "La Justicia funciona, con esto nos ha quedado demostrado, pero quisiéramos más porque al no pasar de dos años no habrá ingreso en prisión. Queremos, sobre todo, que la gente se conciencie de que un perro no es de usar y tirar", manifiesta. En este sentido, considera que una persona así no está capacitad para convivir con animales y "¿quién nos dice que dentro de dos años cuando se le acabe la inhabilitación no va a coger otro perro y volver a hacer los mismo?", se pregunta.

Por cierto, la perra sana fue rescatada tres meses después que Roger y se encuentra también en adopción con otra familia.