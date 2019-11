Combinación de moda e cultura galega

Todas e cada unha das pezas que deseña Ana Miguéns teñen unha historia detrás, pois o fío condutor do seu proxecto é o que máis a define, que é ser galega. Neste senso, a artesá explica que "creo que non hai nada máis que nos una coa xente que o sentimento de pertenza á terra, a nosa paisaxe, a nosa cultura,... e cando alguén de fóra ve unha peza miña, para esa persoa é algo formativo, porque coas miñas xoias presumo de Galicia".

Miguéns indica que co que máis goza é coa creación e a modelaxe das pezas, iso si, logo ten que construír un quebracabezas para darlle o toque final que a convirta en xoia: "A miña bisutería é algo máis que adornos para decorar. Eu non fago pezas para colocar nunha estantería e xa, senón que vou máis alá e procuro que teñan tamén algo que contar, independentemente de que a xente o valore ou non. Desta forma, as miñas pezas non só chegan ao cliente, senón ao resto de poboación que ven os meus deseños polo curioso do seu relato".

Por outra parte, o feito de que a deseñadora escollera darlle saída ás súas creacións a través da bisutería radica en que "busquei para as pezas unha saída comercial, ademais de que me gusta a idea de que estas poidan ter unha utilidade. Desta maneira, podes levala contigo a onde queiras e cando lla agasallas a quen queres, sabes que vai levala con ela a onde vaia, é algo máis persoal e coido que un detalle bonito", comenta Ana Miguéns.