Don Ángel Saavedra, paradigma sacerdotal

Parece que fue ayer pero ya han pasado once años desde que Don Ángel Saavedra Meijomide se fue de Marín tras haber desempeñado el cargo de cura párroco de Santa María del Puerto durante 35 años, y parece que fue un poco antes que ayer cuando llegó a Marín para hacerse cargo de la misma en el año 1972, pero ya casi nos acercamos al medio siglo desde entonces.

Don Ángel se fue, definitivamente ayer, luego de pasar sus últimos años de vida en la residencia compostelana de sacerdotes, a donde numerosos marinenses iban durante este tiempo en auténtica peregrinación a visitarle con frecuencia. Nunca olvidó su prolongada estancia en Marín y aquí venía muchas veces con ocasión de las celebraciones religiosas más significativas a pesar de que su salud era cada vez más precaria, no en vano contaba con noventa y seis años de edad.

Llegó a Marín en medio de una gran polémica porque vino destinado para sustituir a otro sacerdote que, a su vez, relevara un par de años atrás al mítico párroco, el inolvidable Don José Sáez Pichel, paladín de la caridad y artífice de la construcción del nuevo templo del que hoy nos sentimos orgullosos. Don Ángel tuvo que superar la prueba del absurdo y aldeano rechazo de muchos parroquianos que incluso pusieron crespones negros en las ventanas y los balcones y no por él, evidentemente, sino por la decisión episcopal del relevo del cura que ya se había asentado aquí con mucha aceptación. Tuvo que resistir una buena temporada el enfado de muchos pero, poco a poco, se fue haciendo con la parroquia llegando a desarrollar en ella una gran labor a pesar de que hubo de vivir alguna que otra "página negra" como fue el ataque con arma blanca que recibió de una persona perturbada que la tomó con él por no sé que motivo personal. Supo y quiso resistir todos los envites y dificultades inherentes a su cargo y permaneció en Marín muchos más años de los que le corresponderían por edad, consciente de la necesidad de mantener su compromiso sacerdotal, para irse cuando las fuerzas no le dieron para más, dejando una imborrable huella entre sus feligreses.

Con una labor pastoral intachable, Don Ángel convirtió la parroquia marinense en un campo de preparación y experimentación y la autoridad más importante de la curia gallega le enviaba aquí a sacerdotes en formación o curas recién ordenados, algunos de los cuales de agradable recuerdo, ocupan hoy importantes puestos en el organigrama diocesano.

Supo abrir campo a numerosos grupos parroquiales que desde distintos ángulos desarrollaron, y siguen en la brecha, sus respectivas tareas de trabajo y oración y ayer, la noticia de su fallecimiento, se expandió con gran velocidad y tristeza entre todos aunque era conocida la precariedad de salud del sacerdote que vivió con lucidez y resignación cristiana el tramo final de su vida. Serán muchos, sin duda, los marinenses que hoy viajen a Santiago, a la parroquia de Boisaca, en cuyo tanatorio se velan sus restos mortales y donde tendrá lugar el funeral a las 16.30 horas.

Don Ángel ya se habrá encontrado con los muchos amigos y colaboradores que le precedieron y no se me puede escapar nombrar a su incondicional Ignacio Otero, cuyo fallecimiento inesperado le causó un gran disgusto no hace mucho. Descanse en paz.