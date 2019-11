La Policía Nacional de la comisaría provincial de Pontevedra ha detectado este puente pasado la presencia de varios testigos de plástico transparente en el marco de la puerta de acceso a una vivienda.

Se ruega a los vecinos de Pontevedra que intensifiquen su atención antes de acceder a la vivienda para comprobar que no hayan colocado testigos de plástico transparente en el marco de las puertas o incluso en los buzones.

Estos testigos son instalados para controlar y comprobar si hay moradores en el interior de la vivienda de tal manera que, cuando vayan a cometer los robos, observarán si las puertas continúan con los testigos colocados. Esa marca les indica que en ese periodo de tiempo no ha habido movimiento alguno en la vivienda, lo que les da vía libre para cometer el robo. De ahí la importancia de no permitir el acceso al edificio a personas ajenas al mismo. La colaboración entre todos los vecinos es fundamental, así como tomar medidas preventivas como asegurarse de que se cierra con llave la vivienda y no solo con el resbalón o no desconectar el timbre ni dejar acumular mucho correo en el buzón.