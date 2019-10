Ramallo arremete contra Pedro Sánchez y critica su nula capacidad de pacto

La cabeza de lista al Congreso, María Ramallo, criticó ayer la parálisis e inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. "En política, si no sabes pactar, no tienes nada que hacer". Lo hizo en un desayuno económico con empresarios y colectivos de Sanxenxo, en el que también participó el cabeza de lista al Senado, Javier Guerra, y en el que el alcalde de la localidad, Telmo Martín, hizo de anfitrión. "La política es gestionar y echar horas. No es salir en la tele ni hacer espectáculo. La política es acercarse a la gente, dar soluciones y resolver problemas", señaló Ramallo, quien criticó la dejadez de Sánchez a la hora de formar gobierno. "Pasaron el verano no se sabe dónde y acordaron en septiembre que tenían que pactar. Pero Cataluña no se va a solucionar sola y las cifras de empleo no se van a solucionar solas".

Ramallo recordó que los ayuntamientos y diputaciones llevan meses trabajando mientras el Gobierno sigue paralizado y los problemas si enquistan.

Por su parte, Javier Guerra, hizo hincapié en temas económicos y de empleo. "En economía lo más importante es generar confianza y ser previsible. Como vas a confiar en un Gobierno que miente, como el de Pedro Sánchez? La propia Unión Europea le dijo que sus previsiones económicas eran falsas".

El cabeza de lista al Senado, quien pidió que nadie venga a darle lecciones al Partido Popular sobre la defensa de España, recordó que el PSOE tampoco supo ver la crisis que Zapatero negaba en 2008 y recalcó que, en economía, como en medicina, "es mejor prevenir que curar".

El propio Telmo Martín también aludió la que ya nadie discute que hay una desaceleración en la economía mundial y europea, especialmente. Si a partir del 10 N, España tiene un gobierno del Partido Popular, se tomarán las medidas necesarias para que esta desaceleración no se convierta en una recesión. Si por lo contrario, se niega esta situación, como ya hizo el PSOE en el año 208, tendremos problemas similares a los que tuvimos por aquel entonces. Por último sobre Ramallo y Guerra, insistió en su experiencia en la política local como un valor a exportar la política nacional.