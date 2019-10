El PP y los sindicatos exigen explicaciones al gobierno local por el "caso de los semáforos"

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, solicitó ayer la convocatoria de una Comisión de Régimen Interior extraordinaria y urgente para que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la concejala Carme da Silva y el jefe de la Policía Local, Daniel Macenlle, expliquen la realización de lo que el PP califica como "una denuncia sin pruebas" del responsable del cuerpo municipal contra dos agentes del mismo en el conocido como "caso de los semáforos".

Domínguez afirmó que "hace unos meses nos enteramos que el jefe de la Policía Local acusaba a dos compañeros de originar un grave riesgo para la circulación tras la manipulación de un semáforo, delito contemplado en el Código Penal. Y cuando se hizo pública dicha denuncia, la concejala Da Silva, dijo que sería inadmisible que se actuara de otra forma".

El popular, que ha valorado como "falsa e injusta" la incriminación de los dos efectivos policiales, sostiene que le hubiera gustado que Carme Da Silva "saliera a defender a los policías con la misma celeridad con la que salió a defender a Macenlle", y también "oír al alcalde, responsable máximo de la Policía Local, pedir perdón a los dos agentes. Pero lo único que hemos oído es la callada por respuesta".

En el auto emitido por la jueza sobre este caso, que fue archivado la semana pasada, la magistrada concluye que "no resulta acreditado que los dos investigados hubieran manipulado la red semafórica creando un grave riesgo para la circulación". "No existe ninguna prueba directa del hecho que se les imputa. Ni testigos que los hubieran visto manipular la caja de registro de los semáforos, ni imágenes captadas de los mismos manipulando", continúa la resolución que dio a conocer el PP.

Por su parte, la concejala popular Pepa Pardo ya ha tomado la delantera y ha solicitado mediante registro a la presidenta de la Comisión de Régimen Interior, Anabel Gulías, que convoque una comisión extraordinaria y urgente, con el único punto de que los máximos responsables puedan explicar de forma directa lo que ha sucedido.

Rafa Domínguez concluyó su intervención indicando que tiene "el convencimiento de que los nacionalistas no tienen nada que ocultar, por lo que accederán a esta comparecencia en comisión para investigar los hechos. No hacerlo, ya no sería respaldar una denuncia sin pruebas, sería intentar ocultar los hechos a todos los pontevedreses".

El PP no fue el único colectivo que exige explicaciones al gobierno por este asunto. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) se sumó a las manifestaciones realizadas en su momento por CC OO. Esta central considera que el conocido como "caso de los semáforos" mantuvo en una situación de "incertidumbre" a los dos componentes de la Policía Local afectados, así como a sus familias y a sus compañeros, durante más de nueve meses. Aunque el sindicato indica que "a pesar de que el archivo de las actuaciones era lo aguardado", subrayan que "sabemos que por parte de la jefatura del cuerpo se pusieron todos los medios para prolongar esa situación de forma innecesaria con el único propósito de infundir temor entre el colectivo, tratando de desarticular cualquier movimiento reivindicativo contra la nefasta gestión del servicio que está realizando el intendente principal, Daniel Macenlle"

Exigen una disculpa pública

Así, el sindicato muestra su apoyo "incondicional" a los dos compañeros y se suman al requerimiento de CC OO para que el alcalde, Miguel Fernández Lores, pida disculpas públicas. También exigen responsabilidades tanto a la anterior concejala de Seguridad Ciudadana, Carme da Silva, como al jefe del cuerpo Daniel Macenlle.