Kalandraka, galardonada en los Premios a los Libros Mejor Editados en 2018

La editorial pontevedresa Kalandraka ha sido galardonada por partida doble en los Premios a los Libros Mejor Editados en 2018 al obtener dos de los principales galardones en la modalidad de libros Infantiles y Juveniles.

En concreto, la editorial que encabeza Xosé Ballesteros se hace con el primer premio por "Cándido y los demás", de Fran González Tenorio (Fran Pintadera), con ilustraciones de Christian Inaraja Genís; y con el tercero por "Cara de velocidad", de Margarita Tojo Fernández (Marga Tojo) e ilustraciones de María Colomo Hergueta (María Hergueta).

El jurado valoró en esta edición un total de 145 obras en las categorías de Arte, Bibliofilia, Facísimles, Infantiles y Juveniles y Obras Generales y de Divulgación.

Estos premios convocados por el Ministerio de Cultura que buscan estimular y reconocer la labor de las editoriales no tienen dotación económica, si bien "son muy valorados por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan", indican los portavoces de la administración.

Éstos inciden en que los libros premiados serán expuestos en las ferias del libro Liber, Fráncfort y Leipzig. "En estas dos últimas ferias, de centenaria tradición bibliófila, se exhibe la exposición Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados en el Mundo), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en el año 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional", indican desde el Ministerio de Cultura.