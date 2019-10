La sequía influye en la resistencia de los pinos

La investigadora de la Misión Biológica de Galicia (MBG) Estefanía Suárez Vidal acaba de obtener la calificación Cum Laude en una tesis defendida en la Universidad de Vigo, en la que concluye que "la sequía puede modificar la resistencia y la capacidad de respuesta de los pinos ibéricos a insectos mordedores de floema (tejido vegetal del árbol)", indican los portavoces del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del que depende el centro con sede en Pontevedra.

La autora de la tesis "Response to multiple stressors in Iberian pine trees: tradeoffs between drought stress and resistance to herbivory" explica que "la sequía puede modificar la resistencia y la capacidad de respuesta de los pinos ibéricos a insectos mordedores, bien por una menor disponibilidad de recursos carbonados para la síntesis de compuestos defensivos o las interacciones existentes entre las rutas de señalización hormonal de ambos estreses".

El CSIC añade que mediante un experimento de selección se ha logrado demostrar que la eficiencia en el uso del agua es un carácter suficientemente variable y heredable como para incrementar el uso eficiente de la misma a través de las generaciones en respuesta a períodos de sequía.

Estefanía Suárez Vidal considera que los resultados de su tesis "arrojan luz en el conocimiento del comportamiento de los pinos mediterráneos en respuesta a cambios bióticos y abióticos y podrían ser útiles para optimizar herramientas de mejora genética y de gestión forestal en la situación actual de crisis climática".

La investigadora explica que el estudio partió "del desconocimiento y la incertidumbre" acerca de cómo especies forestales como las coníferas harán frente a las presiones impuestas por el cambio global, concepto que incluye tanto la crisis climática como las invasiones biológicas. Concretamente, señalan desde el CSIC, Estefanía Suárez Vidal se ha centrado "en la cuenca mediterránea por ser un área especialmente vulnerable a los efectos del cambio global, como el incremento de temperatura, el descenso de precipitaciones o la introducción de nuevas plagas".

Estudió, añaden,"dos especies de pino ibérico distribuidas a lo largo de la cuenca mediterránea: el conocido como pino marítimo o rodeno (Pinus pinaster Ait.) y el pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis Mill.). Este tipo de coníferas están expuestas a numerosos estreses de tipo abiótico (como la sequía) y biótico (por ejemplo, la herbivoría causada por los insectos) debido a su gran tamaño y longevidad. Concretamente, para analizar la resistencia de las coníferas a la herbivoría causada por insectos mordedores se ha tomado como ejemplo el gorgojo de pino (Hylobius abietis L.), un insecto que se alimenta de la corteza y el floema de las plántulas de coníferas, anillándolas y causando su muerte debido al corte de circulación de la savia".

La ya doctora plantea en la tesis "varias hipótesis, en las que se analizan aspectos como los factores que alteran la fotosíntesis o cómo los diferentes niveles de sequía pueden alterar la resistencia y capacidad defensiva contra el gorgojo de pino", añaden desde el CSIC.

Dos de sus científicos del grupo de Genética y Ecología Forestal en la Misión Biológica, Rafael Zas Arregui y Luis Sampedro Pérez, han dirigido este trabajo, que forma parte del programa de doctorado "Ecosistemas terrestres, usos sostenibles e implicaciones ambientales" de la Universidad de Vigo.