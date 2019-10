La SCD de Raxó pide al Concello que adapten los caminos a Rabo do Porco

La Sociedad Cultural Deportiva de Raxó trasladó en una reunión al Concello la preocupación por la conexión de la calle Leopoldo Nóvoa con la PO-308. Para ellos la mejor solución sería la conexión directa, sin necesidad de acometer el entronque a través de la rotonda de Rabo do Porco por el alto impacto visual que conllevaría tener que adaptarse a tan elevada cuota y pérdida de espacio público que en el Plan General está consignado como zona verde. Los vecinos también plantean que, una vez concluidas las obras de seguridad en la PO-308, se acometan también las que sean necesarias para adaptar los caminos y viales municipales a la nueva situación de las intersecciones. Ponen como ejemplo el nuevo vial que con dos carriles, accederá a la rotonda de Rabo do Porco, pero partiendo de la calle de Igrexa que so cuenta con 6 metros de ancho, lo que conllevará al acondicionamiento del ancho de esta calle. Además piden que se acometa la construcción del muro de contención del Camino del Rego, que supone un peligro para los vecinos de la zona.