Familiares de San Simón piden respeto

Enriqueta Otero guarda a buen recaudo las fotos y cartas de los compañeros de su padre en la prisión de San Simón para que nunca caigan en el olvido. "Respetadme esta fotografía, es del doctor Amancio Camaño que fue fusilado el 12 de noviembre", dice una de ellas en al reverso. "Este respeto pedimos", exigía esta mujer de 74 años. El colectivo de Iniciativa Galega pola Memoria junto a los familiares de los presos de la isla de San Simón se concentraron ayer en el puerto de San Adrián de Cobres, frente a la isla de San Simón, para mostrar su rechazo a la fiesta de Samaín que se va a celebrar en la isla. La naviera Nabia ha organizado para mañana una ruta de terror por la isla con cena y pruebas que superar que anuncia un "¿Estás preparad@ para gritaaaar?".

Los familiares rechazan esta actividad organizada por una empresa privada y autorizada por la Xunta. "Es una profanación de un espacio simbólico de la memoria democrática, un lugar de sufrimiento, dolor y terror, que es utilizado como escenario para una fiesta frívola que se presenta como una experiencia divertida de miedo y terror" alegaron los vecinos.

Además los familiares citan la ruta guiada con cena "cena, que le faltó a los presos". Los familiares reclaman San Simón como isla de la memoria y piden un plan de usos de espacio para evitar actividades que sean ofensivas para las víctimas del franquismo y sus familias.

"No podéis imaginar hijos queridos por los sufrimientos que tuve que pasar durante todo el tiempo que estuve preso" se lee en una de las cartas de José Mejuto, cuya familia huyó a Argentina por miedo a las represalias. Carlos Casal, vecino de Moaña recordó a su abuelo José y su tío abuelo Belardino, presos. "Estoy aquí como familiar de uno de los presos, pero estaría aquí si no lo fuera también como demócrata", comenzó. Sus familiares veían desde San Simón sus casas y estuvieron presos durante cinco año por delitos de participación en manifestaciones, ser dirigente sindical de los carpinteros de la ría de Vigo y organizar reuniones.

"Estuvo 5 años en la cárcel y 40 años más sufriendo un trauma. Cuando murió yo tenía 29 años y nunca en mi vida lo vi sonreír", recordó. Por ello exigió a Feijóo que "no permita que se haga ese insulto a la memoria" y señaló la baja calidad democrática de la sociedad y el olvido hacia quienes lucharon por "defender los derechos democráticos y el bien común".

Al acto acudió también Luis Bará, diputado del BNG. Bará pidió que no se permita esta actividad "ya no es una cuestión de que sea la isla de la memoria o no. Se hacen muchas actividades que son discutibles, pero está claro que este acto es ofensivo porque banaliza el sufrimiento y eso no se puede permitir. Esto es indiscutible, tiene una temática de terror en un lugar en el que se pasó mucho miedo. Por eso hay que escuchar a los familiares que aún llevan ese dolor. Fuera de que se discuta o no el plan de uso hay límites que no se pueden pasar", expresó.

Por su parte Nabia sigue con la actividad programada para mañana que partirá desde el puerto de Vigo a las 20.00 para regresar de San Simón a las 00.30. La empresa defiende que el principal objetivo es "poner en valor el legado histórico" y defiende que contará con "una visita guiada, desarrollada por guías con un amplio conocimiento en la isla". De igual modo anima a que los participantes vayan disfrazados y lanza mensajes como "vamos a pasarlo de miedo".