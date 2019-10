La configuración de las mesas electorales es válida y no habrá que repetirla

La pasada semana se llevó a cabo el pleno de la configuración de las mesas electorales de las próximas elecciones generales. A él acudieron cinco de los 17 concejales electos y tras ello asaltaron las dudas entre los vecinos de si este sería válido, ya que para ello hace falta que se presenten al menos un tercio de ellos. Por ello José Manuel Pousada, de Movemento por Poio denunció dicho pleno.

Ayer el secretario de la junta electoral de la zona de Pontevedra, José Luis Gutiérrez, certificó el pleno del municipio y señaló que al tratarse de un sorteo y no de una liberación no es imprescindible que acuda un tercio del pleno. Por ello la alta ausencia de concejales en él "no supone un problema ni afecta a la validez del sorteo celebrado".