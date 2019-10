Penas de prisión y expulsión de España para un grupo itinerante georgiano que desvalijó 9 casas en apenas tres meses en Pontevedra

Tres hombres de origen georgiano acusados de integrar una organización criminal itinerante dedicada a cometer robos en viviendas aceptaron esta mañana en la Audiencia Provincial penas de cárcel que suman cuatro años y su expulsión del territorio nacional tras reconocer que fueron los autores de un total de 9 robos en viviendas del término municipal de Pontevedra entre marzo de y julio de 2018.

Un cuarto acusado, el único de ellos con residencia legal en España y que se ocupaba de dar apariencia legal al alquiler del piso Franco en Cerceda en el que se quedaban cuando se desplazaban a Galicia, aceptó una pena de dos años de prisión que será suspendida con la condición que no vuelva a delinquir durante el periodo que dure la condena.

Todos ellos reconocieron, con la ayuda de una traductora de ruso, los hechos que se le imputaban en el escrito de conformidad ya pactado previamente con el Ministerio Fiscal. Ante este reconocimiento, y mientras eran informados por la traductora, los acusados escucharon como la magistrada presidenta de la Sección Cuarta dictaba "in voce" sentencia condenatoria y firme en la que dos de ellos asumen tres años de cárcel por un delito continuado de robo en casa habitada y uno más por pertenencia a organización criminal. Se le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño dado que entregaron parte del botín y consignaron una cantidad de dinero para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de aquellos robos. Estos dos acusados, I. G. y D. G. serán expulsados de territorio nacional después de cumplir al menos dos años de cárcel y con la prohibición de no volver a España como mínimo en diez años. En el caso de un tercer acusado, T. B., la expulsión será efectiva desde ya, con la misma prohibición de no regresar antes de una década. Las penas de prisión son similares a las de los dos anteriores.

Los robos se cometieron en distintas viviendas del municipio de Pontevedra durante las visitas de este grupo itinerante a Galicia. La mayoría de los robos, un total de 5, se produjeron entre el 8 y el 21 de marzo de 2018 en viviendas a las que accedían tras violentar cerraduras de puertas y ventanas y de las que se llevaron joyas y dinero. El 8 de marzo, por ejemplo, asaltaron dos casas en la misma jornada en Pontevedra. Los otros cuatro robos se produjeron en los meses de junio y julio, llegando a llevarse en algunos de ellos objetos de valor, dinero y joyas, pero también bebidas como champagne o whisky. Parte del botín se pudo recuperar en el piso franco de Cerceda en el que se escondían.