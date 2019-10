Medio Ambiente y UNED están de acuerdo en abrir los jardines del centro universitario a la ciudadanía

La Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, que dirige Iván Puentes, presentará ante la Xunta Rectora de la UNED en Pontevedra una petición formal para que el Concello pueda asumir de manera definitiva el mantenimiento del parque del centro asociado de Monte Porreiro y abrirlo al use y disfrute de la ciudadanía. La intención de Puentes le fue ratificada a la directora del centro, María Troncoso, en un encuentro en el que también estuvieron presentes la edila de Universidad, Gloria Blanco, y el jefe del servicio municipal de Parques y Jardines, Manuel Fontán.

Los concejales socialistas transmitieron a Troncoso su voluntad de cerrar un convenio de cesión de uso de esta gran zona verde, así como de crear un nuevo acceso al parque en la calle Italia (a la altura del paso de cebra ubicado ante el supermercado Froiz) y comunicarlo con una futura red de sendas peatonales internas. "La cesión de uso sería lo ideal y más razonable, ya que facilitaría, sobre todo ante el servicio de Intervención, la tramitación de cuestiones como la dotación de un nuevo portón de acceso o la instalación, de nuevo mobiliario, pero nosotros estamos absolutamente abiertos a cualquier otra fórmula jurídica que la UNED considere oportuna y que impliquen una autorización de acceso", explicó Iván Puentes.

La propuesta de los ediles del PSOE prevé la generación de un parque que esté abierto en horario diurno y permanezca cerrado por la noche, al igual que en muchas áreas verdes del Reino Unido. El concejal de Medio Natural subrayó el "espectacular" valor botánico de los árboles exóticos de este jardín (entre los que se encuentran sequoias, acacias o eugenias), "que probablemente no tenga comparación con el de ningún otro punto del municipio", y avanzó su intención de dotar a estas llamativas especies de una idónea señalética. La directora de la UNED se mostró receptiva con el proyecto, asegurando que, "si es viable, oportuno y bueno para el conjunto de la ciudadanía, no habrá mayor inconveniente". No obstante, recordó que debe ser la Xunta Rectora de la UNED, en la que están representados Concello, Diputación, Xunta y Ence y que mantendrá una sesión antes de final de año, la que tenga la última palabra al respeto.

Al mismo tiempo, María Troncoso indicó a los concejales que está prevista una remodelación del edificio del centro asociado de Monte Porreiro, por lo que la apertura del parque de la Uned estaría condicionada la finalización de los trabajos de mantenimiento del imafronte. La apertura de los jardines de la UNED a la ciudadanía y su integración en el entorno del Mirador es un histórico proyecto reivindicado por los vecinos del barrio. Aunque la propuesta ya fue aprobada hace años por la UNED y se llevó al Pleno de la corporación municipal, acabó por quedar en papel mojado.