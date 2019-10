La diversidad funcional centra unas jornadas en el Museo

El IV Encuentro Provincial por la Inclusión, organizado por la Diputación de Pontevedra, llenó el Salón de actos del Sexto Edificio del Museo Provincial. Alrededor de 250 personas, la mayoría de campos profesionales relacionados con la psicología, la integración social y la pedagogía, asistieron a las conferencias y participaron en las charlas que conformaron la jornada técnica, celebrada este lunes. Por su parte, para mañana martes se espera una afluencia similar para la jornada de convivencia que tendrá lugar en el Centro Príncipe Felipe.

La finalidad de la iniciativa es visibilizar a las personas con diversidad funcional, poner el foco sobre los retos a los que tienen que hacer frente diariamente y tratar de crear una sociedad inclusiva e igualitaria. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, recalcó la pretensión de la institución provincial de poner en marcha propuestas e iniciativas para dar crear una sociedad justa. "Estas jornadas pretenden poner voz a la construcción de esos derechos que todas las personas tienen que tener", sentenció Silva, que también habló de su experiencia profesional como maestra y de la necesidad de crear un sistema educativo en el que la integración sea un pilar fundamental. Así, expuso: "No hay democracia y no hay futuro si las personas no tienen los mismos derechos".

Precisamente, uno de los ejes que se trataron en las conferencias fue el de la educación. Además de este, la juventud y la senectud en relación a la inclusión fueron los otros dos terrenos en los que se movieron las charlas. Así, Carmela Silva reivindicó el derecho de los chicos y chicas con diversidad funcional a tener "una vida plena, independiente, autónoma y digna", y habló sobre la necesidad de crear espacios donde las personas de edad avanzada puedan participar activamente. La presidenta también laureó su afán por mejorar y superar todas a las barreras y explicó que "el optimismo es una posición activa para el progreso de la sociedad".

Para seguir profundizando en estas historias y en el campo de la integración, la segunda de las Jornadas por la Inclusión tendrá lugar mañana martes 29 en el Centro Príncipe Felipe y tendrá un componente lúdico y de ocio. El programa del día tratará de poner en valor los proyectos por la integración de las personas con diversidad funcional. Por tanto, esta jornada de convivencia contará con cuatro exposiciones artísticas, un taller de bailoterapia y un espectáculo creado por el actor y humorista Al Guanella.