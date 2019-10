Los sindicatos del Puerto de Marín critican la gestión de la dirección en la última década

Los sindicatos de la Autoridad Portuaria de Marín, CC OO, SPPLB y CIG denuncian el "autoritarismo, la falta de transparencia, las irregularidades y la incompetencia de la dirección".

Acusan a su presidente, José Benito Suárez Costa, de que "en su dilatada trayectoria como máximo dirigente de la Autoridad Portuaria no ha resuelto ni uno de los conflictos y reclamaciones de su gran familia portuaria".

En el balace de estos diez años que hacen los representantes sindicales resaltan "un calendario laboral prorrogado sin modificaciones durante años; no se recoge ninguna de las reclamaciones de la parte social en la negociación; mientras en el resto de las autoridades portuarias se avanza en materia de conciliación, en Marín se imponen horarios injustificados".

Otra de las cuestiones que denuncian es la "organización anticuada que no comprende la importancia de la gestión del capital humano y que no ha considerado conveniente ejecutar la masa salarial autorizada para invertir en el desarrollo de competencias. No se orienta a los trabajadores ni se definen planes específicos de formación".

Valoración

También critica la falta de valoración del personal del Puerto, y de que no se fomente la captación de taleno de fuera.

Según estos tres sindicatos, "tal es la falta de prestigio de la Autoridad Portuaria como lugar de trabajo que hasta quedan desiertos los procesos de movilidad".