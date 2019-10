La riqueza oculta de la ría se expone en el Centro Sociocultural Xaime Illa

Vivimos en la ría, pero realmente no conocemos la riqueza que esta guarda. Este fue el pensamiento de Pedro Alonso Seoane y Luis López, submarinistas deportivos y aficionados a la fotografía y al vídeo. Con esta idea han realizado una serie de vídeos en los que muestran las riquezas más singulares de la ría de Pontevedra y que mostrarán mañana en el Centro Cultural Xaime Illa de Raxó.

El proyecto Rías de Vida, con el apoyo de Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro y la Consellería do Mar, se resume en 25 vídeos cortos de carácter divulgativo que muestran las rarezas que esconden nuestras aguas. Además los vídeos de Rías de Vida se publicaran en Youtube, para que todo el mundo los pueda ver.

Desde algas a gusanos pasando por peces o caballos de mar. "Queremos enseñar a la gente la riqueza que hay en la ría, porque es más fácil cuidar lo que se ve y es muy importante que nos concienciemos de lo que tenemos", apunta Pedro Alonso.

"Somos un grupo de amigos que queremos enseñar lo que hacemos de forma sencilla", resume. Y es que el proyecto nace de su actividad de buceo. Cada vez que llegan a un puerto les preguntan qué han cogido, ellos se sorprenden y explican que no van a pescar, sino a observar, un hecho de lo que la gente se sorprende. "Nos dicen ¿qué veis si no hay nada? Pero hay mucho que ver, no hace falta irse a mares lejanos. Aquí, en la ría, hay mucha riqueza", afirma.

Entre las especias más singulares destaca el nudibranqueos, un pequeño pez en el que se basan varios "pokemón" en cuanto a forma y colores y que la gente se sorprende mucho de que exista en nuestra ría.

Mañana en Poio tendrá lugar la primera presentación de este proyecto desde las 18.00 horas. El acto será presentado por Enrique González Figueroa, del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura, y en él intervendrán los autores del trabajo, Pedro Alonso Seoane, encargado del vídeo, y Luis López, fotógrafo. La Asociación Rías de Vida, de Poio, tiene como objetivo dar a conocer los valores ambientales de la Ría de Pontevedra. El GALP colabora en la financiación de mejores equipos de grabación submarina y de chapuzón, que les permitan continuar su labor y, en este caso, elaborar vídeos documentales sobre los fondos marinos de la ría y las especies que los habitan.

La presentación será introducida por la Teniente de Alcalde Chelo Besada y secretaria del GALP Ría de Pontevedra.