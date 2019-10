El Ateneo Santa Cecilia acoge hoy la presentación del libro "Árbores que non arden"

El Ateneo Santa Cecilia y el Colectivo Feminista Zeibas invitan hoy, las 20 horas, a la presentación del libro "Árbores que non arden" a cargo de los miembros del proyecto Batefogo, Miguel Pardellas y Paula Lubián. El acto tendrá lugar en el local del Ateneo Santa Cecilia, sita en la Rúa do Forno, 42, bajo). El proyecto Batefogo fue concebido para abordar la problemática del fuego en Galicia, un proyecto de intervención social que se propuso compaginar de forma eficaz la prevención de los fuegos con la dinamización económica y social del medio rural. Se trata de un proyecto piloto que se puso en práctica en el 2016 en el Concello de Manzaneda y en la Comarca del Barbanza, Porto do Son, Ribeira, Boiro y Pobra do Caramiñal.