La salida de los restos de Franco era "la asignatura pendiente" para perfeccionar la democracia, señala Caballero

"Hoy es un día histórico para España y los socialistas estamos muy satisfechos de cumplir con una decisión pendiente en una democracia como la nuestra", señala Gonzalo Caballero a propósito de la salida de los restos del dictador del valle de los Caidos. El secretario general de los socialistas gallegos realizó estas manifestaciones durante el acto de recuerdo celebrado ante el monumento a los Dez de Pontevedra fusilados en 1936, en el que afirmó que "España es una democracia avanzada pero esta era una asignatura pendiente para perfeccionar nuestro modelo democrático".

Insistó en que "ante la ultraderecha hay que hacer un cordón sanitario" y que la retirada de los restos es una oportunidad para que "la derecha de este país que no quiere tener convivencia ni connivencia con la extrema derecha aproveche la oportunidad para respaldar al gobierno y no llegar siempre tarde a los avances de este país", en alusión a temas como la ley del aborto, el matrimonio homosexual, la legislación sobre muerte digna o, en este caso, la memoria histórica.

Considera que el partido que lidera Santiago Abascal, supone "un riesgo de retroceso para el conjunto del país y no ocultó que las políticas que defiende Vox "nos preocupan en materia de derechos, de libertades, de igualdad entre hombres y mujeres, de tratamiento a las cuestiones de inmigración".

Frente al riesgo de involución presentó un Partido Socialista "que construyó el modelo Constitucional en el que vivimos. España progresó cuando gobernamos los socialistas, con Felipe González, con Rodríguez Zapatero, ahora con Pedro Sánchez, y la posibilidad de que la extrema derecha pueda inspirar las políticas de un gobierno de Pablo Casado es algo que nos preocupa y que queremos evitar porque supondría un retroceso en todo lo que queremos construir y hacer avanzar".

Numerosos socialistas gallegos, entre ellos la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, el ex delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, la parlamentaria Patricia Vilán, el diputado en el Congreso Gillermo Mejón, y familiares de represaliados como Marica Adrio, sobrina del histórico socialista Gonzalo Adrio (fallecido el pasado año y que fue recordado por distintos participantes) también desafiaron a la fuerte lluvia para sumarse al acto de respaldo convocado por el PSOE. Tuvo lugar a mediodía de este jueves ante el monolito que recuerda a los fusilados Amancio Caamaño, Víctor Casas, José y Germán Adrio, Telmo Bernárdez, Luis Poza, Paulo Novás, Benigno Rey, Ramiro Paz y Juan Rico, protagonistas cada 12 de noviembre del homenaje de Pontevedra a los represaliados por el franquismo.