El PP de Pontevedra denuncia la opacidad del Concello

El portavoz del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha denunciado este jueves la opacidad del Concello con la información que solicitan los concejales del PP mediante registro. "Son documentos que en su mayoría ya existen y no necesitan ser redactados. Suelen ser contratos y otras operaciones que realiza el Ayuntamiento", ha mantenido el líder de la oposición pontevedresa, que ha mostrado dos peticiones de los populares registradas hace más de un mes. "Nos constan las presiones de un concejal del BNG para retrasar todo lo posible la entrega de algunos documentos sensibles al Partido Popular. Quiero recordar que es una obligación legal de los funcionarios dar acceso a la documentación solicitada en tiempo y forma", ha mantenido Domínguez, que ha querido recordar que el responsable "último de que esto se haga de forma normal es el alcalde de Pontevedra".

El primero de los casos se refiere al concejal Gerardo Pérez, el cual solicitó hace un mes y medio (el 5 de septiembre) la facturación del Concello de Pontevedra con siete empresas. "Documentos existentes, en su mayoría ya digitalizados, que simplemente tienen que compartirlos", ha recalcado Domínguez, que ha puntualizado que existe una reiteración en la demanda con fecha 9 de octubre. "A día de hoy, dos semanas después de la segunda petición, seguimos sin noticias y sin ningún movimiento por parte del Concello", ha insistido el popular, que ha proseguido relacionando la creación por parte de los populares de una Comisión de Vigilancia de Contratos Públicos del Concello de Pontevedra con que no se les facilite esta información: "quizá tenga algo que ver nuestra voluntad de auditar cada euro que gasta el Concello".

El segundo de los casos es la petición de la concejala Pepa Pardo, hace exactamente un mes y un día, de la copia del pedido de composteros del Concello. "Ayer reiteramos la solicitud porque seguimos sin conocer ni uno de los datos que conciernen a este contrato", ha defendido Domínguez, que ha detallado que se trata de un documento único que "solo nos lo tienen que enviar dándole a un botón". En este sentido, Domínguez subraya que los vecinos de Pontevedra tienen que conocer "en qué se gasta el dinero, cómo se gasta y de qué forma se gasta. Dijimos que es nuestra obligación y nuestro deber realizarlo. Pero no nos dejan hacerlo". También ha querido recordar a los vecinos que reciban los composteros individuales la obligación de notificar a Hacienda la recepción del mismo: "esto puede significar que un pensionista ahora tenga que declarar la entrega del compostero, y que le salga la declaración a pagar".

Domínguez se ha preguntado por el interés que tiene Lores "en que no podamos acceder a determinados contratos. ¿Por qué se nos da acceso a algunos expedientes sin problemas y a los contratos no? ¿Qué se tiene que ocultar? Si no tuvieran nada que esconder se daría a información en tiempo y forma". El popular ha mencionado que no se trata "solo un derecho del Partido Popular, es un derecho de todos los pontevedreses a los que representamos que tienen el derecho de conocer lo que sucede con su dinero". Domínguez ha querido mostrar su extrañeza que sean "precisamente los documentos relativos a contratos los que se retrasen de forma injustificable".