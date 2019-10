El PP acusa a la Diputación de desatender a los ayuntamientos

El grupo provincial del PP critica que desde que el PSOE está gobernando, "la Diputación de Pontevedra dio un retroceso muy importante y los ayuntamientos están totalmente desatendidos".

Apuntan al respecto que "la Diputación ya no es la institución amiga que apoyaba y ayudaba a los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia, desde que Carmela Silva lidera esta institución se convirtió en una plataforma de confrontación continua y, además, ya no gestionan, ya no se toman decisiones para dar respuesta a las necesidades y prioridades de los ayuntamientos, la institución provincial está ahora al servicio exclusivo de la imagen de la presidenta, todo recae en la propaganda y en los actos promocionales de Carmela Silva", denunció el portavoz del grupo, Jorge Cubela.

Fue durante el balance de los primeros cien días de mandato que hizo ayer, y Cubela resumió este tiempo en "falta de diálogo institucional y falta de proyecto para la provincia" y solicitó "que se abra de verdad una nueva etapa". En esta línea, señaló que "desde el PP queremos que sea el gobierno de la provincia, el gobierno de los alcaldes y el gobierno de los ayuntamientos". Por eso, recordó que desde el PP pidieron un trato igualitario para todos los concellos. "La realidad de esta Diputación es que los pequeños y medianos ayuntamientos siguen perdiendo peso", dice.