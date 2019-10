Una moción del PP cuela en el pleno de Pontevedra la polémica por Cataluña

Una moción de urgencia presentada por el PP de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están haciendo frente a los disturbios tras la sentencia del "procés" introdujo ayer en el pleno de Pontevedra la polémica por la situación en Cataluña. Una iniciativa que los partidos del gobierno local (BNG y PSOE) tacharon de electoralista y demagógica (aunque los socialistas la apoyaron) y que terminó con el portavoz del PP repitiendo un eslogan que ya había lanzado durante del debate: "votar a Pontón (en referencia a la portavoz nacional del BNG) es votar a Torra".

Fue así como, por vez primera en este mandato, el gobierno local votó dividido en el pleno. Aunque bien es cierto que fue un voto disonante por una cuestión completamente ajena a la gobernanza de la ciudad y en la que las posturas políticas de ambos partidos (PSOE y BNG) son ya de sobra conocidas y divergentes. Algo que, precisamente, recordaron desde el BNG, por lo que insisten en que la moción del PP no tenía como objetivo real mostrar ningún apoyo a nadie, sino que se presentaba con "una clara finalidad política", explicó la portavoz nacionalista, Carme da Silva. Por su parte, el PP afeó al Bloque que no hubiera apoyado la moción y acusó a los nacionalistas de intentar "traer a Galicia el problema catalán". Las palabras de Domínguez tuvieron una rápida contestación desde las filas del BNG. Carme da Silva, tras insistir en que el nacionalismo gallego siempre rechazó "cualquier tipo de violencia" y reiterar a preguntas del PP la condena de los actos violentos que se produjeron en Barcelona en los últimos días. Da Silva recordó a los populares que quienes estaban trayendo el problema catalán a Galicia y a Pontevedra eran ellos mismos dado que fueron los que presentaron esta moción. El BNG deseó una pronta recuperación para "todos los heridos" en los disturbios.

El portavoz del PP, Rafa Domínguez, considera que era necesario debatir esta moción debido a la gravedad de la situación en Cataluña con "288 agentes heridos". Además, considera que los hechos están conectados con Galicia dado que uno de los agentes heridos y que se encuentra en la UCI es gallego. Por lo tanto, creen que es necesario "expresar nuestra gratitud" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas allí a través de gestos como este que ayer aprobó el pleno de la Corporación. Criticó al PSOE por su postura "un poco inexplicable" y "equidistante" en la cuestión catalana, manteniendo además acuerdos con partidos nacionalistas. En cuanto al BNG, Domínguez calificó el voto en contra del Bloque como "indecente" e "indefendible".

Uno de los más críticos con el PP fue el portavoz del PSOE, Tino Fernández, a pesar del voto favorable de su grupo a la moción presentada por los populares. Antes, quiso dejar claro "el total apoyo del Partido Socialista a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", así como "nuestro respeto, cariño y agradecimiento" por la labor que están realizando estos días en Cataluña "en defensa de los valores democráticos".

"Sentido de estado"

Fernández aseguró que su intervención se podría haber quedado ahí, pero asegura que las alusiones realizadas por el PP le obligaban a ir más allá. Lamentó que el PP no tenga "sentido de Estado" como tuvo el PSOE a la hora de apoyar "sin fisuras" al gobierno de Mariano Rajoy en la crisis catalana y ve con "pena" que el PP, por el contrario, use un asunto "tan sensible" de forma "demagógica y electoralista". De hecho, instó a los populares a incluir en la moción también de forma expresa un apoyo al Gobierno en sus acciones para devolver la situación en Cataluña a la normalidad, enmienda "in voce" que los populares rechazaron. "Nos parece hipócrita que se pida un reconocimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que al mismo tiempo se pida la dimisión del ministro del Interior por cenar una hamburguesa", indicó. Acusó a los populares de usar "una situación complicada para sacar réditos" y le dijo al PP que "un partido que pacta con fascistoides no nos tiene que dar lecciones". Por último, aseguró que "en siete años de Gobierno del PP, el apoyo al independentismo por parte de la población catalana creció de un 15 a un 45%" y señaló que "esa fue la gran contribución del PP a todo esto".

El portavoz de C´s, Goyo Revenga, también apoyó sin fisuras la moción del PP ante una situación en Cataluña que "nos hiere el alma". Así, la moción de los populares salió adelante con los votos a favor del PP, C´s y PSOE y en contra del BNG.