FRANCISCA FARIÑA "Es deseable y posible humanizar el sistema judicial"

La labor que Francisca Fariña, profesora en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, desarrolla al frente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica (AIJT) ha sido galardonada con el premio Wexler/Winick que promueve la International Society for Therapeutic Jurisprudence.

- ¿Qué significa para usted recibir el galardón?

-Un gran honor y un gran orgullo. Con este premio se quiere reconocer la labor que diferentes académicos y profesionales están realizando en el avance del conocimiento y la promoción de la therapeutic jurisprudence (justicia terapéutica). Este año también se lo han concedido Carrie Petrucci, una profesora de la Universidad de California muy reconocida en el ámbito de la therapéutic jurisprudence.

- ¿Qué es la justicia terapéutica?

-Definirlo en pocas palabras es complejo, pero podríamos decir que es un paradigma legal que estudia de manera multidisciplinar las leyes, los procedimientos legales y las actuaciones de todos los operadores jurídicos. Su objetivo es detectar todo lo que resulte beneficioso para el bienestar (terapéutico) de los usuarios de la justicia (víctimas, agresores, denunciantes, denunciados) y potenciarlo, así como aquello que sea perjudicial, para eliminarlo si resulta factible, y cuando no, minimizarlo. Pretende que la ley y su aplicación sea más humana y más eficaz, para ello atiende a las necesidades de los usuarios de la Justicia. Y no se centra en el pasado, mira al futuro intentando resolver la causa que ha provocado el proceso. Considera que los operadores jurídicos, principalmente los jueces y los abogados pueden desempeñar un papel relevante para mejorar la vida de los usuarios de la justicia, aspecto que la formación tradicional del Derecho no atiende. Y todo ello siempre siguiendo el debido proceso.

- ¿Es posible y deseable humanizar el sistema judicial?

-Es deseable y posible

- ¿Cómo debería cambiar?

-En algunas cuestiones se requieren cambios sustanciales, que sólo se podrán lograr con cambios en la formación de los operadores jurídicos. No sólo en la formación del profesional del Derecho, sino también de otros ámbitos como la Psicología, el Trabajo Social, etc. Pero debemos ser positivos, y reconocer que en España tenemos muchas leyes y procedimientos que son muy amigables con la justicia terapéutica, y también la actuación de muchos profesionales.

- Entre sus tópicos de investigación está la predicción del comportamiento disruptivo y delictivo en menores ¿es posible prevenirlos?

-Es posible hacer prevención, centrada principalmente en la familia. La parentalidad positiva es el mejor garante de una socialización adecuada de los hijos, en los que la conducta delictiva no tenga oportunidad.

- Otra de sus áreas de trabajo hace referencia a la guardia y custodia ¿Cómo deberían resolverse estos casos?

-Una respuesta sencilla sería: primando el bienestar de los hijos, y para ello muchas veces se requiere de ayuda profesional. Los programas de apoyo a estas familias se muestran como eficaces, y la mediación familiar, principalmente extrajudicial, como un procedimiento imprescindible para mantener una coparentalidad positiva tras la ruptura de pareja.