"Veo los escaparates y parece que me copian", asegura María Jácome, que observa como la estética ochentera y las series de este estilo están en auge y hacen que cada vez más gente vaya a su tienda, intentando copiar este estilo. "Todo el mundo me pide el pantalón de Rachel de Friends, que es el 501 de Levi´s de toda la vida. Un básico", recuerda a modo de anécdota. Además de esta prenda, lo más vendido son las camisas hawaianas y chaquetas de chandal de la década de los 80 y 90. "Lo que más cuesta, aunque poco a poco la gente se empieza a acostumbrar son los vestidos", reconoce. En este sentido, la clave para vestir vintage y actual es según Jácome es "añadir piezas que rompan más el estilo, dentro de un look clásico. Las camisas hawaianas son con lo que más se atreven en verano con un vaquero y camiseta".

A veces en este tipo de tiendas puede resultar difícil que te guste algo y haya en tu talla, como ocurriría en otro local. Por ello la dueña de esta tienda vintage anima, primero a probarse la ropa, y luego a mirar más allá y pensar en la posibilidad de hacer arreglos. "Hay gente que hasta quitar una hombrera le cuesta, quien no lo ve claro y tienes que explicarle cómo se podrá arreglar la prenda para que le quedara bien, y otros que lo ven en seguida y se lo llevan", explica esta amante de lo vintage.