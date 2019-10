Salcedo recibe los composteros domésticos y se ofrecerán charlas para explicar su funcionamiento

El Concello de Pontevedra inicia la tercera fase de despliegue de composteros domésticos en el rural, ahora en la parroquia de Salcedo. La próxima semana se iniciará el reparto en la fase uno de esta parroquia, donde previamente se celebraron charlas informativas.

Los primeros depósitos se hacen llegar a las personas que acudieron a las charlas y solicitaron el compostero. Al resto de viviendas también se les entregará posteriormente, porque unos repartidores recorrerán la parroquia ofertando el contenedor. Días después pasarán los técnicos de la Federación Rural Galega (Fruga) para instalar el compostero y explicar su funcionamiento.

Los vecinos están recibiendo en sus domicilios unas cartas en las que se explica el proceso. Además se están celebrando una serie de charlas informativas en la parroquia. Las próximas citas son el lunes 21 en la Casa Verde para los residentes de A Igrexa y O Xistro; el martes 22 en el local social de Cabanas para los residentes de este núcleo, el miércoles 23 para quienes viven en Matalobos, Ponte do Couto y Carballo do Pazo en la Casa Verde, y el día 24 para los residentes en San Brais, A Ruibal y Almuiña, también en la Casa Verde. Por último, el viernes 25 en el local social de Cabanas para los residentes en A Carballeira. En todo caso los vecinos que no puedan acudir a la charla en su barrio pueden asistir a cualquiera de las otras charlas.

En estas charlas se explica cómo se gestiona el compostero, además de tratar de concienciar de la necesidad de hacerlo. En Tomeza ya se repartieron composteros en la mitad de la parroquia. Se entregaron algo más de 350 depósitos en esta zona y se prevé repartir otros tantos. Entre los casos de viviendas a los que no han llegado, el Concello expone un pequeño porcentaje de familias que rechazaron el compostero, que situó en un 6 o 7%; así como errores en algunas direcciones y personas ausente de los domicilios. Por ser la primera parroquia en la que se pone en marcha este proyecto es, según indicó Oubiña, "una parroquia en situación de pruebas", y en la que la valoración del desarrollo de la experiencia "es muy positiva".