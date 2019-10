Pontevedra recuperou nos últimos anos 26 topónimos tradicionais para nomes de rúas

Nos últimos 20 anos Pontevedra ten recuperado para nomear as súas rúas 26 topónimos que figuraban en documentos escritos xa dende o século XVIII. É un dos exemplos (tamén nomeadamente os de Vigo, A Coruña e Lalín) que se analizan hoxe na Xornada de Onomástica Galega, un encontro convocado pola Real Academia Galega (RAG) que chega á sua cuarta edición, na que 14 especialistas debaten sobre Os nomes das rúas.

O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, a deputada provincial de Lingua, María Ortega, e as coordinadoras da xornada, Ana Boullón e Luz Méndez, inauguraron na mañá deste sábado o encontro, que se celebra no Museo de Pontevedra.

"Nos nomes das nosas rúas e prazas habita a memoria da nosa historia, a pegada dos nosos devanceiros, tamén os momentos de abalo e devalo. Estudar a toponimia dos nosos espazos urbanos axuda a coñecer o que somos e, sobre todo, de onde vimos", lembrou Víctor F. Freixanes

Na primeira sesión (á que non pudo acudir finalmente segundo dos conferenciantes previstos, o poeta e filólogo Gonzalo Hermo, se ven a súa intervención escoitouse na voz de Luz Méndez) o académico Gonzalo Navaza, presentou unha proposta para as novas denominacións de rúas, avenidas ou prazas que preserve a toponimia tradicional fronte á conmemorativa.

"Hai que evitar facer dos nomes das rúas un panteón de veciños ilustres, non é preciso agredir a ese patrimonio da toponimia tradicional para homenaxealos", salienta neste punto o filólogo.

Dende o ano 2016 a Lei do patrimonio cultural de Galicia define a toponimia tradicional como un elemento do patrimonio inmaterial galego e, como tal, os concellos (aos que compete nomear as rúas) teñen a obriga de protexela. "A realidade en moitos municipios", lamenta Ana Boullón, "é precisamente a contraria, ignóranse moitos nomes que foron creados colectivamente e que tiñan un papel utilitario para a sociedade, porque describían o territorio, e óptase polos nomes conmemorativos, moito máis simbólicos, e que sitúan a comunidade nun contexto social, político ou cultural".

Un exemplo desta apropiación simbólica do espazo público analizouna o historiador Antonio Míguez Macho, que explicou as distintas estratexias do fanquismo para esa conquista, entre elas os cambios de nomes das rúas e prazas. Explica o ponente que no caso español o proceso polo cal as autoridades pasaron a monopolizar a capacidade de outorgar, retirar ou modificar nomes das rúas está ligado á construción do Estado liberal, na procura da creación dunha memoria colectiva. Neste contexto proliferaron as denominacións conmemorativas e o debate entre partidarios e contrarios dos distintos cambios. "Este debate non deixou de existir a día de hoxe e seguirá existindo sen dúbida. Pero cómpre delimitar os debates plurais e democráticos e diferencialos do proceso que ten lugar tras o golpe de 1936", sinala.

"O cambio da toponimia urbana está intimamente relacionado cun fenómeno máis amplo de destrución dun grupo social que se considera inimigo. Neste contexto, o proceso de resignificación do espazo público adquire unha dimensión dirixida tanto a construír unha nova España como a destruír a vella coa práctica do memoricidio", engade o historiador.

A última sesión da mañá adicouse ás experiencias didácticas nos institutos de Ribadeo e Valga e as xornadas retomaranse ás 16.15 horas cunha mesa redonda na que se analizarán as prácticas para a denominación das rúas dos concellos de Pontevedra, Vigo, A Coruña e Lalín.