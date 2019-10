Pontevedra analiza el futuro de la movilidad en Oporto

La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, participó ayer en la Conferencia Internacional "El futuro de la movilidad", celebrada en el Centro de Congresos de la Alfandega de Oporto, como ciudad invitada en el panel "Las ciudades y el planeamiento de la movilidad urbana sostenible". La invitación llegó de la mano de la presidenta del Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, Paula Teles, y del coordinador nacional de la Rede Cidades e Vilas de Excelencia, Pedro Ribeiro da Silva.

Además de exponer los principales parámetros de la campaña Efecto PO2 que impulsa el gobierno local en este mandato y las actuaciones realizadas durante los últimos 20 años y que convirtieron a Pontevedra "en un referente mundial de calidad de vida", afirmó Gulías, los asistentes al congreso se mostraron interesados en cómo solventar las reticencias de poner en marcha medidas que, a priori, pueden no ser respaldadas por toda la ciudadanía o en la determinación política de llevar adelante estas actuaciones. Gulías aclaró a este respeto que "la discrepancia no puede ser una excusa para no actuar. Hay que tener valentía", aseguró.