mcEnroe "Ni hacemos planes ni hemos pensado nunca a dónde queríamos ir"

As matinés do Principal cogen hoy a McEnroe, el grupo que cumple 17 años viene por primera vez a Pontevedra para presentar su sexto álbum "Las distancias". La banda de música independiente no es un grupo más y pasa los años reencontrándose para volver a hacer canciones. Ahora vuelve con más serenidad y madurez.

-Actualmente Pablo vive en México ¿Cómo fue la grabación?

-Parecía que iba a ser muy difícil y al final es el disco que hemos hecho más rápido. Aprovechamos un tiempo que teníamos en navidades, que creíamos que iba a ser muy poco, pero salió todo muy natural, surgió muy fácil.

-McEnroe se estaba haciendo de rogar...

-Aunque hemos parado en varias épocas, nunca habíamos estado tanto tiempo parados. El volverse a unir ha resultado muy natural, yo tenía canciones, propuse grabar y a partir de ahí todo fue rodado. Hemos cogido una dinámica y vamos fluyendo. Cada vez que nos juntamos es porque verdaderamente tenemos muchas ganas

-Nunca habéis seguido un proyecto lineal.

-Siempre ha sido así. Nos hemos movido por impulso y ganas y hemos estado ahí cuando estaba la ola. Siempre nos ha resultado muy complicado estar juntos porque hemos vivido en ciudades distintas y nunca hemos tenido una dinámica de grupo normal ni una rutina.

-¿Qué es lo mejor de la distancia?

-Es un concepto muy amplio? La distancia te permite muchas veces ver las cosas con más claridad. Y eso es una pena, saber que has sido feliz cuando ya ha pasado. Pero también te permite ver las cosas con cierta lejanía y globalmente.

-En este disco seguís hablado de amor, pero en otros sentidos.

-Siempre hemos hecho canciones de amor sin ningún tipo de complejo. Es lo que nos apetece cantar y lo que nos ha salido. Parece que a veces tienes que cantar sobre otras cosas y a nosotros no nos ha interesado nunca. Este disco ha sido un pequeño salto. De hablar del amor, pero no solo el romántico.

-Os estrenáis en el Teatro Principal.

-Sí. Tenemos muchas ganas porque tocar en un Teatro es otra sensación y creo que le va muy bien a nuestra música.

-¿McEnroe nunca muere?

-Ni hacemos planes ni hemos pensado nunca dónde a queríamos ir, pero no vamos a decir adiós.