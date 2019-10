Vecinos de Campelo denuncian la existencia de falsas señales de tráfico

El Partido Popular de Poio se hace eco de una reclamación vecinal y traslada al Concello las preguntas de los vecinos sobre la colocación de unos carteles en la acerca de un edificio en la calle Costa que simulan ser señales de tráfico, así como un pivote instalado en la vía pública para restringir el aparcamiento de vehículos frente a dicho edificio.

La concejal Rocío Cochón visitó la zona con vecinos y comprobó que dos carteles, uno con la leyenda "Prohibido aparcar" y otro "Prohibido aparcar a vehículos no autorizados", no son señales de tráfico oficiales, y certificó la existencia de un pivote en la vía pública y una "ampliación" de la acera consistente en hormigón, todos estos elementos con la intención de simular que el estacionamiento en esta zona está restringido, cuando no existe ninguna restricción oficial.

Los vecinos explicaron que, pese la evidente falsedad de las señales, la gente se ve disuadida de aparcar ante posibles consecuencias, por lo que pidieron explicaciones por escrito y personalmente a miembros del gobierno, sin haber recibido respuesta. Por ese motivo los populares hicieron varias preguntas en relación la este asunto durante la Comisión Municipal de Urbanismo, como cuál es el estado de las solicitudes de información presentadas por los vecinos, cuál es la verdadera situación normativa del aparcamiento en ese lugar y, si no existen ninguna restricción, que piensan hacer con respeto de las señales y los elementos colocados de forma simulada.

Además, los populares preguntaron por la obra de "ampliación" de la acera y la colocación de un pivote , a lo que el equipo del gobierno local explicó que contestaría por escrito.