El sexto Festival de Música Tradicional de Os Abrentes incluirá cinco actuaciones

La sexta edición del Festival de Música Tradicional de la Asociación Cultural Os Abrentes incluirá cinco actuaciones que correrán a cargo de otros tantos grupos de música y baile gallego.

El espectáculo se celebrará mañana en el Centro Cultural de Cerdedo a partir de las 20 horas y se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de Os Abrentes.

El grupo de gaitas "No colo do vento", de Vigo, la asociación cultural "Os muíños de Oliveira" , de Ponteareas, "Os terribles de Donas", de Gondomar, la Asociación do Traxe Galego, de Compostela, y el grupo anfitrión protagonizarán el festival.

Integrantes de os Abrentes, acompañados del alcalde y la teniente de alcalde de Cerdedo-Cotobade, presentaron ayer el programa del festival.