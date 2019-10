El CHOP recordará las citas a los pacientes a través de SMS

Más de 250.000 personas del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés recibirán en las próximas fechas en su teléfono móvil un mensaje que les notifica la activación de un nuevo sistema de contacto con el paciente a través del sms para citas o avisos de salud que el Servizo Galego de Saúde ha puesto en marcha.

El mensaje es la siguiente: "O SERGAS desexa mellorar a comunicación de xeito personalizado con vostede. A partir de agora empregaremos mensaxes SMS para recordarlle as súas citas ou avisos de saúde. Este é o telefono rexistrado como vía de contacto móbil para o cidadán. Se non quere recibir as mensaxes ou o CIP da súa tarxeta sanitaria non se corresponde con vostede, prema no seguinte enlace para darse de baixa no servizo"

Una de las acciones previstas es, por ejemplo, recordar citas en servicios de atención hospitalaria en horario diurno, y con una antelación de entre las 72 y las 24 horas previas a la fecha de la cita. Esta acción se empleará también para otras cuestiones relacionadas con la salud y de interés para la población, como las campañas de vacunación.

La ciudadanía de la EOXI no tendrá que realizar ninguna acción para activar este servicio. Solo en el caso de que este mensaje no haya llegado, ya que es posible que el sistema no cuente con ningún teléfono móvil en sus registros.

En cualquier caso, las personas que no deseen recibir estos mensajes de SMS de aviso, se pueden dar de baja. Hay tres vías disponibles para ello: pulsar el propio enlace que llega al móvil; emplear la página web del Servicio Gallego de Salud - www.sergas.es - con certificado digital o ES-Salud; o bien en los puntos de atención administrativa de los centros de salud y el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Son las mismas vías que se deben utilizar para ponerlo en marcha en caso de no haber recibido el mensaje pertinente.