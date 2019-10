Personal de los PAC anima al usuario a reclamar por la falta continua de médicos

Los trabajadores de los Puntos de Atención Continuada, PAC, del área sanitaria han vuelto a pasar un fin de semana caracterizado por la falta de personal médico y piden a los usuarios de la sanidad pública que reclamen, que solo a través de sus protestas por escrito se podrá mejorar una situación que, en ocasiones, "es límite", aseguran.

La más grave fue la que vivió el PAC Caldas, que en la mañana del sábado, festivo nacional, trabajó con un médico de menos. "El equipo no estaba avisado y al ver que no llegaba el segundo facultativo llamó al directivo de guardia, que informó de que no habría más que un solo médico para asumir las urgencias extrahospitalarias de la zona, que abarca a los municipios de Caldas, Cuntis, Moraña y Portas", informan los profesionales.

La necesidad de ese segundo médico quedó patente pronto, ya que a las 9.20 de la mañana el 061 dio alerta de un accidente de tráfico grave en Moraña, lo que provocó que el equipo estuviese fuera del PAC más de una hora y se quedase sin ningún personal sanitario.

Esta situación hizo que tuviesen esperas de más de horas, ya que cuando los profesionales regresaron al centro ya había más de una decena de pacientes aguardando a ser atendidos. Durante el resto de la mañana se atendió a un total de 43 enfermos.

También en el PAC de A Parda se acusó la falta de un médico, ya que el pasado domingo solo hubo dos de los tres que deberían estar en activo. Los facultativos que se hicieron cargo de todas las urgencias extrahospitalarias lamentan que la ausencia de ese profesional se sabía con una semana de antelación y que desde la gerencia no se solucionó el problema. Esto hizo que las esperas superasen las dos horas.

Los trabajadores de los PAC protagonizaron este año una huelga indefinida a la que se puso fin con el inicio del verano, sin embargo, todo apunta a que el descontento entre el personal continua ante la falta de cobertura de ausencias.