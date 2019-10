marisa pérez "Para mí hay un antes y un después porque ahora ya no soy diabética"

"Cuando me preguntan qué hice para adelgazar tanto les digo la verdad, no puedo mentir. Lo mío no fue una cuestión de dieta. Me operé por salud, no por estética". Así de tajante se manifiesta Marisa Pérez, que fue intervenida con cirugía bariátrica en el Hospital Montecelo hace dos años, el 24 de octubre de 2017, una fecha que, asegura, no olvidará nunca.

Y es que a la pontevedresa le hacen esa pregunta con frecuencia muchas de sus clientas, ya que está al frente de una tienda de ropa de mujer que vende también tallas grandes, "Silueta", en plenas Galerías de la Oliva.

"Yo misma me encontraba con el problema con el que se siguen encontrando muchas mujeres, de no encontrar prendas de su talla, porque llegué a pesar más de 100 kilos", asegura.

A ella el sobrepeso le obligó a dejar su anterior profesión, peluquera, por serios problemas de salud al pasar tantas horas de pie. Fue entonces cuando decidió abrir la tienda, ya que la moda era su "espinita clavada".

La recomendación de los médicos para que se operase vino dada, especialmente, por la diabetes de nacimiento que sufría. Al principio la trataba con pastillas, pero pronto dejaron de ser efectivas.

Le aseguraron que "la operación iba a hacer desaparecer la diabetes casi seguro, y así fue", celebra ahora la pontevedresa.

Para ella la mayor liberación de su vida ha sido esta y no la de los kilos, que también agradece. "Fue una buena decisión porque hay un antes y un después. Yo era insulinodependiente, ahora ese lastre lo soluciono con una pieza de fruta", afirma.

En su caso le hicieron un bypass gástrico. Desde entonces realiza seis comidas pequeñas al día. "Es que si no lo haces así, no sirve de nada haber pasado por el quirófano", subraya.

"Te cambia la vida"

Destaca que el proceso merece la pena porque "te cambia la vida". Eso sí, insiste en que hay que ser constante con seguir la dieta pautada.

"La fuerza la coges. Yo los viernes me puedo tomar un vino con mis amigas, pero sé que no puedo pasar de un segundo y que el tercero está prohibido", confiesa.

Ahora Marisa Pérez está en 70 kilos, "mi peso ideal según el médico", dice. Hace unos días que se realizó la revisión anual y le han dicho que "está todo bien".

Continua con buenos hábitos de vida que ya hacía frecuentemente antes de operarse, como hacer deporte, ir a caminar o ir a clases de pilates o zumba. Recalca que la constancia en este sentido y en el alimenticio son imprescindibles para mantenerse y no echar por la borda todo el esfuerzo previo.