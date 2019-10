Vecinos de Lourizán se reúnen para iniciar acciones contra la ampliación de la EDAR

La Plataforma "Non á Ampliación" celebrará esta tarde, a partir de las 20 horas, en el bajo parroquial situado en las inmediaciones de la iglesia de Lourizán, una asamblea abierta para consensuar las diversas movilizaciones que llevarán a cabo para protestar contra el proyecto de ampliación de la depuradora de Os Praceres presentado la semana pasada por la Xunta de Galicia.

En dicha reunión, el colectivo facilitará información a todos los asistentes sobre el Plan de saneamiento que el Gobierno autonómico pretende llevar a cabo en el lugar en el que, además de la mejora de la EDAR y la construcción de un nuevo emisario submarino, se contempla la ampliación de la estación depuradora hacia la zona industrial.

El pasado viernes, representantes de la plataforma vecinal se quedaron a las puertas en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra, mientras en la novena planta las conselleiras de Infraestructuras y Movilidad y del Mar, Ethel Vázquez y Rosa Quintana, respectivamente, presentaban al resto de partes implicadas el proyecto diseñado para sanear la ría de Pontevedra de manera definitiva.

Según indicó ayer el portavoz de "Non á ampliación", José Manuel Bellón, desde la Administración autonómica se pusieron en contacto con ellos para mantener una reunión con Ethel Vázquez el próximo 17 de octubre. De todas formas, al colectivo no le convence y mantiene convocada la asamblea de esta tarde en Lourizán para valorar qué iniciativas pueden emprender para que el proyecto de ampliación de la depuradora no sea efectivo.

En este sentido, los integrantes de la plataforma defienden que " lo que tenemos claro es que no se puede pretender traer residuos de Poio, de Vilaboa o del puerto de Marín a través de una tubería a Lourizán para que todo se nos acumule aquí, porque nosotros ya tenemos bastante", comentó Bellón.

Aberración

El portavoz del colectivo también manifestó que "llevan 25 años sin tocarle a la depuradora, sin canalizar las aguas pluviales, y permitiendo que Ence también vierta en ella sus residuos sin hacer nada, y ahora pretenden ampliarla para que todo confluya en nuestra parroquia... la ampliación de la depuradora es una aberración", indicó José Manuel Bellón.

Al igual que el Concello de Pontevedra, los vecinos de Lourizán coinciden en que una mejora de la EDAR sería suficiente para paliar las deficiencias que tiene, pero rechazan de forma rotunda cualquier otra intervención.