ricardo martínez "Anula la proyección internacional de la investigación y afecta a la docencia"

La endogamia, subraya, afecta "de forma muy negativa" a las tres patas del sistema universitario: "Limita por no decir que anula la proyección internacional de la investigación. Y esta falta de impacto puede hacer que bajen los estándares de calidad. A nivel docente, no hay renovación en los contenidos ni la metodología. Y en los departamentos se genera un clima de servilismo y, en muchas ocasiones, casi de sometimiento a la voluntad del catedrático de turno que no es deseable ni sano".