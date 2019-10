El Concello aclara que los patinetes eléctricos no pueden circular por las aceras

El concejal de Movilidad, César Mosquera, explicó ayer que en Pontevedra no existe un limbo legal sobre el uso de los patinetes eléctricos. Indicó que en la ciudad pueden circular por las calzadas y también en las plataformas únicas, pero nunca en las aceras. César Mosquera explicó que los patinetes no entran en la clasificación de peatones, por lo que no pueden circular por las aceras, y tampoco por carreteras interurbanas y generales, así como autovías y autopistas. "Pero en Pontevedra claro está por donde pueden circular: por la calzada respetando los límites de velocidad", explicaba César Mosquera.

En lo que se refiere a las plataformas únicas, los patinetes puede circular la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora o al paso de un peatón, explicaba el concejal.